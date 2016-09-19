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تجديد حبس مجند شرطة 15 يوما بتهمة سرقة ضابط أثناء خدمته بالجمالية

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تجديد حبس مجند شرطة 15 يوما بتهمة سرقة ضابط أثناء خدمته بالجمالية تجديد حبس مجند شرطة 15 يوما بتهمة سرقة ضابط أثناء خدمته بالجمالية

>كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس مجند شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة سرقة سلاح ضابط شرطة بالجمالية.

كان المتهم بسرقة سلاح عميد شرطة أثناء خدمته بتأمين مسجد الحسين أدلى باعترافات تفصيلية أمام نيابة الجمالية، وقال المتهم أمام النيابة إن دافعه وراء سرقة سلاح الضابط هو الانتقام منه لسوء معاملته له، قائلا: "كنت عايز أضره عشان كان بيعاملنى وحش"، مشيرا إلى أنه استغل أن الضابط شعر بالنعاس وغافله وسرق منه سلاحه الميرى وفر هاربا.

وكانت مباحث القاهرة تمكنت من القبض على المجند وحرر محضرا بالواقعة، وأمر المستشار أحمد حسن وكيل أول نيابة الجمالية، بحبس المجند 4 أيام على ذمة التحقيق.


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