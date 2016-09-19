العثور على أقدم سنانير صيد في التاريخ بجزيرة أوكيناوا اليابانية

اكتشف باحثون يابانيون من عدة معاهد وجامعات، سنانير صيد قدروا عمرها بنحو 23 ألف عام، واعتبروا أنها الأقدم في تاريخ البشرية.

ووجدت السنانير التاريخية المصنوعة من أصداف الحلزون، في كهف يُدعى “ساكيتاري” بجزيرة أوكيناوا اليابانية، ويظهر هذا الاكتشاف أن تقنيات صيد الأسماك أقدم وأوسع انتشارًا مما كان يعتقد.

وبدأ الباحثون عام 2009 دراساتهم في 3 مناطق من كهف ساكيتاري الواقع على الساحل الجنوبي للجزيرة، قبل أن ينشروا ما توصلوا إليه في جريدة “بي إن إي إس” العلمية.

وانتقل الإنسان للعيش على جزيرة أوكيناوا، الواقعة إلى الجنوب من الأرخبيل الياباني، قبل نحو 50 ألف سنة، لكن الكثير عن تاريخه ومساعيه لاستكشاف البحر في تلك الجزيرة لا يزال مجهولًا.

سكاي نيوز