وزارة الدفاع الروسية: مسلحون في حلب أعدموا 26 مدنيًا

ذكر إيجور كوناشينكوف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الأحد 18 سبتمبر نقلا عن نازحين أتيح إجلاؤهم من شرق حلب أن المسلحين هناك أعدموا 26 مدنيا.

وفي تعليق بهذا الصدد قال: “لقد أكد النازحون الذين تم إجلاؤهم من حي الشيخ خضر في حلب عبر الممرين الإنسانيين رقم واحد وستة، أن المسلحين أعدموا 26 من سكان المنطقة بمن فيهم تسعة قاصرين تظاهروا مطالبين مسلحين غرباء عن حي الشيخ خضر، بمغادرة الحي لخفض حدة العنف والقتال فيه”، بحسب ما ذكرته ” روسيا اليوم”.

وأضاف: “ذكر شهود عيان أنه شارك في التظاهرة العشوائية التي استهدفها المسلحون بإطلاق النار، بضع مئات من سكان الحي”.