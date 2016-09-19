اليوم.. مصر للطيران تنقل 6000 حاج على متن 24 رحلة جوية

قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، صفوت مسلم، إنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم الاثنين، 24 رحلة جوية لنقل 6078 حاجا إلى مطار القاهرة الدولي، بواقع 15 رحلة جوية من جدة على متنها 3848 حاجا من حجاج دولة مالي، وحجاج تضامن محافظات (السويس والغربية والجيزة وقرعة المنوفية وبني سويف)، وبعثات الأمن الوطني، ووزارتي المالية والصحة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة، وحجاج ترانزيت بروكسل وأمستردام وأبوجا وبانكوك والجزائر وميلانو ولوس أنجلوس وروما.

وأضاف أن الشركة ستسير أيضا 9 رحلات قادمة من المدينة المنورة لنقل 2230 حاجا من حجاج شركة مصر للطيران للسياحة “الكرنك”، والأسواق الحرة وتضامن المؤسسة وبعثات الشئون المعنوية وهيئة قضايا الدولة, وحجاج السياحة وترانزيت نيويورك ولندن وفرانكفورت وميونخ وباريس وتورنتو وكازبلانكا.