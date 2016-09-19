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ارتفاع أسعار النفط مع قرب التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج

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ارتفاع أسعار النفط مع قرب التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج ارتفاع أسعار النفط مع قرب التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج

أرشيفية

ارتفعت النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، بعد أن قالت فنزويلا إن ” دول أوبك ومنتجين للنفط من خارج أوبك على وشك التوصل لاتفاق بشأن تحقيق استقرار الإنتاج”.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 62 سنتًا أو 1.4 في المئة إلى 46.39 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش .

كما ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتًا أو1.5 في المئة إلى 43.66 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو – أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي – إنه ” قد يتم إعلان التوصل لاتفاق بين أوبك ومنتجين من خارجها هذا الشهر”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن محمد باركيندو، الأمين العام لأوبك، قوله إن ” أعضاء المجموعة قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي، لمناقشة أسعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر”.

 سكاي نيوز 

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