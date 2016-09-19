15 قتيلاً و11 مفقوداً حصيلة غرق سفينة حجاج مسلمين بتايلاند

تبحث فرق الإغاثة في نهر شاو فرايا صباح اليوم الإثنين، عن 11 تايلاندياً ما زالوا مفقودين غداة غرق سفينة تقل حجاجاً مسلمين، مما أسفر عن سقوط 15 قتيلاً.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، كانت السفينة تقل أكثر من 100 شخص عندما غرقت بعد ظهر أمس الأحد في مدينة ايوثايا التي تبعد حوالي ساعة عن العاصمة بانكوك إثر اصطدامها بجدار ضفة النهر.

وعلق الركاب داخل السفينة التي كانت حمولتها كبيرة في الحادث الذي وقع على بعد بضعة أمتار عن ضفة النهر الذي يشهد تيارات عنيفة في موسم الأمطار وحركة ملاحة لآلاف السفن يومياً.

وقال نائب حاكم ايوتايا ريوات براسونغ إن “عدد القتلى تأكد الآن وهو 15 وهناك 11 مفقوداً”. وأضاف أن “14 شخصاً ما زالوا في المستشفى”، موضحاً أن عملية الإنقاذ استؤنفت اليوم الإثنين للعثور على المفقودين”.

وذكرت السلطات أن الضحايا تايلانديون ولم يكن هناك أي سائح في السفينة.

وقال قائد شرطة ايوثايا، سودي بوينغبيكول إن “قبطان السفينة سيلاحق بسبب إهمال في القيادة” و”عدم احترام قواعد الملاحة”. وأضاف أن السفينة تتسع لخمسين شخصاً وكانت محملة بأكثر من مئة.