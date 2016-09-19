أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

15 قتيلاً و11 مفقوداً حصيلة غرق سفينة حجاج مسلمين بتايلاند

Google+ Print
15 قتيلاً و11 مفقوداً حصيلة غرق سفينة حجاج مسلمين بتايلاند 15 قتيلاً و11 مفقوداً حصيلة غرق سفينة حجاج مسلمين بتايلاند

غرق سفينة حجاج مسلمين بتايلاند

تبحث فرق الإغاثة في نهر شاو فرايا صباح اليوم الإثنين، عن 11 تايلاندياً ما زالوا مفقودين غداة غرق سفينة تقل حجاجاً مسلمين، مما أسفر عن سقوط 15 قتيلاً.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، كانت السفينة تقل أكثر من 100 شخص عندما غرقت بعد ظهر أمس الأحد في مدينة ايوثايا التي تبعد حوالي ساعة عن العاصمة بانكوك إثر اصطدامها بجدار ضفة النهر.

وعلق الركاب داخل السفينة التي كانت حمولتها كبيرة في الحادث الذي وقع على بعد بضعة أمتار عن ضفة النهر الذي يشهد تيارات عنيفة في موسم الأمطار وحركة ملاحة لآلاف السفن يومياً.

وقال نائب حاكم ايوتايا ريوات براسونغ إن “عدد القتلى تأكد الآن وهو 15 وهناك 11 مفقوداً”. وأضاف أن “14 شخصاً ما زالوا في المستشفى”، موضحاً أن عملية الإنقاذ استؤنفت اليوم الإثنين للعثور على المفقودين”.

وذكرت السلطات أن الضحايا تايلانديون ولم يكن هناك أي سائح في السفينة.

وقال قائد شرطة ايوثايا، سودي بوينغبيكول إن “قبطان السفينة سيلاحق بسبب إهمال في القيادة” و”عدم احترام قواعد الملاحة”. وأضاف أن السفينة تتسع لخمسين شخصاً وكانت محملة بأكثر من مئة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا