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"مصر للطيران" تسير اليوم 240 رحلة لنقل 6078 حاجًا

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"مصر للطيران" تسير اليوم 240 رحلة لنقل 6078 حاجًا "مصر للطيران" تسير اليوم 240 رحلة لنقل 6078 حاجًا

>كتب أحمد حمادة

قال صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من المقرر أن تسير الشركة، اليوم الاثنين، ٢٤ رحلة جوية لنقل ٦٠٧٨ حاجًا إلى مطار القاهرة الدولى بواقع ١٥ رحلة جوية من جدة على متنها ٣٨٤٨ حاجًا من حجاج دولة مالى وحجاج تضامن محافظات السويس والغربية والجيزة وقرعة المنوفية وبنى سويف، وبعثات الأمن الوطنى ووزارتى المالية والصحة والتنمية المحلية وحجاج شركات السياحة، بالإضافة إلى حجاج ترانزيت بروكسل وأمستردام وأبوچا وبانكوك والجزائر وميلانو ولوس أنجلوس وروما.

 

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فى تصريحات صحفية، أن الشركة سوف تسير أيضًا 9 رحلات قادمة من المدينة المنورة لنقل ٢٢٣٠ حاجًا من حجاج شركة للطيران للسياحة "الكرنك"، والأسواق الحرة وتضامن المؤسسة وبعثات الشئون المعنوية وهيئة قضايا الدولة، وحجاج السياحة وترانزيت نيويورك ولندن وفرانكفورت وميونخ وباريس وتورنتو وكازبلانكا.


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مصر 365

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