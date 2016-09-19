"القضاء الأعلى" يحسم اليوم تظلمات الجزء الثانى من الحركة القضائية

قال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس سيفصل فى اجتماعه اليوم الاثنين، التظلمات المقدمة إليه من القضاة، على الجزء الثانى من الحركة القضائية، والتى تتضمن ترقية 1000 قاضى بمختلف المحاكم.

وأضاف الشوربجى، فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن المجلس سيعقد اجتماعه الأسبوعى اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يحسم أمر التظلمات المقدمة إليه، على الجزء الثانى من الحركة القضائية، مشيراً إلى أن الجزء الثالث من الحركة جارى إعداده، ويتضمن ترقية أعضاء النيابة العامة والمحامين العموميين.

كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قد وافق على ترقية 207 وكلاء نيابة بدرجة وكيل نيابة ممتاز، وهى الجزء الخاص بتنقلات النيابة فى الجزء الثانى من الحركة القضائية.

كما وافق المجلس على مشروع الجزء الثانى من الحركة، والمتضمن ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب، إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة أ، كذلك ترقية 500 آخرين من درجة "قاض" إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب.