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وزارة التموين تطرح اليوم مناقصة عالمية للقمح المستورد

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وزارة التموين تطرح اليوم مناقصة عالمية للقمح المستورد وزارة التموين تطرح اليوم مناقصة عالمية للقمح المستورد

>كتبت سماح لبيب

أعلن محمد على مصيلحى وزير والتجارة الداخلية، فى بيان صحفى،  عن طرح مناقصة عالمية اليوم لاستيراد القمح للهيئة العامة للسلع من أى منشأ، وذلك بعد إحجام الموردين عن التقدم للمناقصتين التى تم الإعلان عنهم بعد تغير  مواصفات وشروط التوريد.

 

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، قد ألغت المناقصتين السابقتين بسبب توقف الموردين عن التقدم بعد قرار وزير الزراعة منع استيراد القمح الذى يحتوى على أى نسبة من فطر الأرجوت،  وأن يكون خالى تماما من هذا الفطر، رغم أن المواصفات القياسية العالمية تتيح السماح للاستيراد من كافة الدول لسلعة القمح بنسبة فطر 05.% وفقا لمنظمة الأغذية للأمم المتحدة الفاو.


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