سعر الذهب اليوم في مصر، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-9-2016 بعد أن انخفضت بمقدار 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، بعد فترة من الاستقرار بمحلات الصاغة خلال فترة الأعيار، وانخفض عيار 18 على سبيل المثال لا الحصر إلى 395 جنيه للجرام الواحد.

وأعرب البعض عن قلقه من التدهور الحادث في أسواق المعدن النفيس نتيجة ارتفاع أسعار المعدن النفيس رغم الانخفاض الطفيف، إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة بقسوة رغم انخقاض الذهب العالمي، مما أدى إلى تنازل المواطنين عن الشبكة حتى إشعار آخر.

وقال سكرتير شعبة الذهب، أن ارتفاع سعر الذهب جعل الأسواق في حالة ركود تام، مع وجود قلة السيولة المالية للمواطنين، وامتناع الكثيرين عن شراء الشبكة هذه الأيام، مع خسائر فادحة لتجار المعدن النفيس الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 19/9/2016

استقرت أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في تداول الذهب، أدى الى وجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار، حيث يعتبر الذهب مثل تداول النفط.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة، أن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء يتأثر بالسوق السوداء التي تعمل على تداول العملات، لأنها دائما ما تعتبر المكان الوحيد للمصنعين لتوفير الدولارات، ومازال تداول الذهب في تغير مستمر وسنتابع ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تغيرات في الأسعار.

سعر الذهب عيار 18: 395 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 462 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 527 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 3695 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1309 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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