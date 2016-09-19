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سعر الدولار اليوم الاثنين 19/9/2016 في السوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الاثنين 19/9/2016 في السوق السوداء سعر الدولار اليوم الاثنين 19/9/2016 في السوق السوداء

مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الاثنين 19/9/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مقابل الجنيه إلى 12.60 جنيه للشراء مقابل 12.80 جنيه للبيع، بعد قرار بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على العملات في السوق السوداء.

وعن تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم، أعلن البنك المركزي عن الرقابة على الإيداعات النقدية المشكوك فيها، وسط توقعات كبيرة بإجراء خفض لقيمة الجنيه المصري قريبا، وهي شروط قرض صندوق النقد الدولي، وأن البنوك ستقوم بإبلاغ وحدة مكافحة غسيل الأموال بأسماء من يقوم بأي تحويل في حسابات لا تخصه.

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