الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحري..والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحالة البحر المتوسط هادئة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

> الصغرى العظمى

> القاهرة 23 34

> الإسكندرية 25 31

> مطروح 22 30

> بورسعيد 25 31

> دمياط 24 31

> بلطيم 24 32

> الإسماعيلية 23 34

> السويس 23 35

> العريش 20 33

> نخل 17 32

> طابا 18 32

> الطور 25 30

> مرسى علم 24 34

> الغردقة 24 35

> شرم الشيخ 27 36

> رفح 18 31

> كاترين 15 30

> سيوة 20 34

> المنيا 24 36

> الفيوم 23 35

> رأس سدر 22 33

> أبوسمبل 25 37

> وسط الدلتا 23 34

> أسيوط 21 35

> سوهاج 22 37

> الأقصر 24 38

> أسوان 25 40

> شلاتين 27 36

> حلايب 27 34

> الوادى الجديد 19 37

> قنا 23 38

> نويبع 27 35

> السلوم 23 33