دراسة: طريقة المشي تكشف عدوانية الشخص

وجدت دراسة علمية حديثة، أن هناك رابطًا بين طريقة سير الإنسان، وميله إلى العدوانية وارتكاب الجرائم.

ومن المتوقع أن تكون النتائج مفيدة في مجال منع الجريمة قبل وقوعها – وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون في جامعة بورتسموث البريطانية – فعلامات العدوانية تظهر في طرق سير بعينها.

وعملت الدراسة على بحث العلاقة بين 5 سمات شخصية، وكان من بينها المشي وأثره في طريقة تفكير الشخص وتصرفه وشعوره، وفقًا لما أورده موقع “ميديكل نيوز توديه”.

وتناولت الدراسة سلوك 29 شخصًا في مجموعة معينة لكشف ميولهم العدوانية عن طريق جعلهم يسيرون بصورةٍ طبيعية، وكانت أثناء ذلك تقنية تسجل حركة المشاركين، وجرى إخضاع المشاركين لاحقًا إلى تقييم شخصي.

وخلصت الدراسة إلى أن الحركة المبالغ في الأجزاء العُليا والسفلى للجسم تظهر ميلًا للعدوان، وأشارت إلى وجود علاقة معتدلة بين سرعة المشي والميل الذكوري للعدوانية، في حين لم يلاحظ هذا الأمر بين النساء.

سكاي نيوز