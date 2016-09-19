مديرية الشباب والرياضة بالغربية تدشن اليوم مبادرة "بلدى جميلة"

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالغربية "إدارة البرامج الثقافية والتطوعية" اليوم الاثنين مبادرة بلدى جميلة بقرية سبرباى التابعة لدائرة مركز طنطا، ابتداء من مدخل مجمع الكليات حتى شركة الكهرباء بمشاركة أعضاء أندية التطوع وفرق الجوالة من الشباب والفتيات.

وتنطلق المبادرة تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وبالتعاون مع محافظة الغربية، ومديرية الزراعة والبيئة، تحت إشراف محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلى الراعى وكيل المديرية للشباب.

ويشمل برنامج المبادرة أعمال نظافة ورفع مخلفات ودهانات للبلدوزرات وأعمدة الإنارة وتمهيد التربة للزراعة، وتوسعة الشوارع، ورفع المخلفات.

وأكد محمد إسماعيل وكيل الوزارة فى تصريحات له اليوم، بأن هناك تعليمات من المحافظ بالتنبيه على "271" مركز شباب، و" 42" نادى بالمحافظة لتنفيذ المبادرة بمختلف الأماكن المحيطة بالمدارس بالقرى والمدن قبل بداية العام الدراسى الجديد.