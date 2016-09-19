سقوط عصابة مواشى وضبط هارب من جريمة قتل بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط مسجل خطر و4 عاطلين وبحوزتهم جاموسة داخل سيارة ملاكى بالبحيرة.

حيث تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز كفر الدوار من ضبط سيارة ملاكى ماركة شاهين قيادة " حمدى م إ " عاطل ومقيم المراكبية قسم كفر الدوار مسجل شقي خطر تحت رقم 185 فئة "ج" ( نشل ) السابق إتهامه في ( 10 ) قضايا متنوعة ( سرقة – مخدرات – نشل )... أمام قرية الملقه إتجاه القاهرة / دائرة مركز شرطة كفر الدوار وبرفقته كل من " وجدى ع ع " عاطل ومقيم حي طلعت حرب قسم كفر الدوار، جمال ع إ س " عاطل ، " على أ ع " عاطل ومقيما المراكبية قسم كفر الدوار ، حسام ج ي " عاطل ومقيم نظير قسم كفر الدوار .

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على رأس ماشية ( جاموس ) ، سكين، بمواجهتهم إعترفوا بسرقتها من ناحية أبيس الإذاعة دائرة المركز لبيعها بسوق الماشية بدمنهور، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة .

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وتم ضبط عاطل هارب من جريمة قتل وبحوزتة بندقيتان خرطوش بالبحيرة، خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد، مفادها قيام " محمد ع ع " وشهرته "ع ال" ميكانيكي ومقيم شارع الجناين مركز رشيد السابق إتهامه فى عدد ( 8 ) قضايا متنوعة ( سلاح، ضرب، تبديد) آخرهم القضية رقم 2421/2016 جنح رشيد " سلاح ناري" والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية1521 /2016 إدارى المركز قتل " رضا ع م ب " سائق ومقيم شارع بندر رشيد بحيازة أسلحة نارية .

وبتقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور بعدة مأموريات بمحل إقامته، وأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته ( 2 ) بندقية خرطوش تركى الصنع متعددة الطلقات وعدد ( 8 ) طلقة من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بإرتكابه واقعة القتل وحيازته للأسلحة النارية المضبوطة .