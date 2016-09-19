810 حوادث مرورية خلال العطلة في عجمان

شهدت عجمان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وقوع 802 حادث مرور بسيط، إضافة إلى 8 حوادث مرورية بليغة أسفر عنها عدد من الإصابات تراوحت بين متوسطة وبسيطة دون وفيات تُذكر طيلة أيام عطلة العيد، فيما لم تشهد الإمارة وقوع حوادث دهس خلال الفترة نفسها.

وأكد الرائد سيف عبدالله الفلاسي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان عدم حدوث حالات وفيات جراء الحوادث المرورية أو حوادث دهس طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، وأرجع الأمر إلى تكثيف دوريات الشرطة تواجدهم طيلة أيام إجازة العيد.

وأشاد بتعاون قائدي المركبات والتزامهم بتوخّي الحيطة والحذر خلال عطلة العيد، مما أدى إلى عدم وجود حوادث دهس أو وقوع إصابات بليغة جراء الحوادث.

السلامة المرورية

وأكد الفلاسي على اهتمام وحرص القيادة العامة لشرطة عجمان على توفير السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بتوزيع 25 دورية مرورية ورقباء السير على الطرقات الرئيسية في الإمارة وفي مواقع أداء صلاة العيد وذلك لتسهيل حركة مرور المصلين للوصول الى المصليات، إضافة الى نشر رقباء السير في الطريق المؤدي الى المسلخ في منطقة الحميدية بغرض تنظيم حركة دخول وخروج المركبات من المسلخ المركزي التابع لدائرة البلدية والتخطيط.

خدمة

وأفاد بانه تم تطبيق خطة ترمي الى فك الاختناقات المرورية في الطرقات العامة وفي المناطق السياحية وفي وسط الأحياء السكنية، كما تم تنفيذ برنامج لتوزيع رقباء السير على الأسواق التجارية والأماكن الترفيهية.

وأوضح نائب مدير إدارة المرور والدوريات أن الدوريات المرورية قد أسهمت في تقليل الازدحام المروري في جميع الطرق والمناطق الداخلية والخارجية بالإمارة.