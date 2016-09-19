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بالصور .. مدير أمن الوادى الجديد يتابع الحملات المرورية بالخارجة

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بالصور .. مدير أمن الوادى الجديد يتابع الحملات المرورية بالخارجة بالصور .. مدير أمن الوادى الجديد يتابع الحملات المرورية بالخارجة

> الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نفدت إدارة مرور الوادى الجديد عدة حملات مرورية داخل مدينة الخارجة برئاسة العميد أشرف الجرف مدير إدارة المرور وعدد كبير من ضباط وأفراد الإدارة حيث تمكنت القوة من ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية والتى تنوعت ما بين انتهاء رخصة سير وقيادة بدون ترخيص. والسير فى عكس الاتجاه وضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وتحرر بها المحاضر اللازمة .

 

وتابع اللواء عصام بدير مدير أمن المحافظة وعدد من القيادات الامنية اعمال الحملات المرورية المتمركزة فى الشوارع والميادين لضبط حركة المرور ومنع ارتكاب المخالفات المرورية حيث شدد مدير الأمن على ضرورة تطبيق القانون وضبط الإيقاع المرورى ومنع التكدسات فى المناطق الحيوية بمراكز المحافظة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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