أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستعجل التحريات حول إطلاق نار على سيارة ومقتل ربة منزل بالقطامية

Google+ Print
النيابة تستعجل التحريات حول إطلاق نار على سيارة ومقتل ربة منزل بالقطامية النيابة تستعجل التحريات حول إطلاق نار على سيارة ومقتل ربة منزل بالقطامية

>كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بسرعة تحريات المباحث حول واقعة تعرض أتوبيس رحلات لإطلاق نار بطريق القطامية –العين السخنة، ما أدى لمقتل ربة منزل، وأمرت النيابة باستعجال تقرير المعمل الجنائى بعد معاينة الأتوبيس.

كان مسلحون من عرب القطامية أطلقوا النار على سيارة رحلات كانت تقل أسرة على طريق القطامية -العين السخنة، ما أدى لمقتل ربة منزل، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء سير سيارة رحلات كانت تقل أسرة من العين السخنة للقاهرة عقب انتهاء إجازة العيد، وأثناء سير السيارة بطريق القطامية أطلق مسلحون النار على السيارة واخترقتها، واستقرت رصاصة فى رأس أحد أفراد الأسرة "ربة منزل" أودت بحياتها، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين من العرب الذين يسكنون المنطقة الجبلية.

أمر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة بتشريح جثمان المجنى عليها، وانتداب المعمل الجنائى لمعاينة السيارة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365