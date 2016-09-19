أجهزة الأمن بأسيوط تنشر مخبرين سريين أمام مدارس البنات لضبط المتحرشين

قال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط، أن المديرية استعدت للعام الدراسى الجديد بوضع خطة أمنية سيتم تنفيذها على مدار العام الدراسى، لحفظ الأمن أمام المدارس ومحيطها، منها تسيير أقوال أمنية فى الأيام الأولى للعام الدراسى، لتمشيط الشوارع الرئيسية والميادين العامة أمام المدارس ومحيطها، فضلًا عن إزالة الإشغالات والباعة الجائلين من أمام المدارس، وتحرير محاضر لهم لتسيير حركة المرور وتوفير جو هادئ للطلاب فى المدارس ومنع المضايقات.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم نشر مخبرين سريين أمام مدارس الفتيات لضبط المتحرشين أو من يعاكس أو يضايق الفتيات، ونشر مخبريين أيضًا أمام مدارس الدبلومات الفنية من أجل التدخل السريع حال نشوب مشاجرات بين الطلاب.

وعلى سياق متصل، قال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المديرية انتهت من الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد، حيث انتهت أعمال الصيانة الخاصة التى تتم سنويًا بعدد من المدارس، وأعمال النقل والندب الخاصة بالمدرسين، صرح بذلك صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

وأضاف فتحى لـ"اليوم السابع"، أن مديرية التربية والتعليم باسيوط انتهت من حركات النقل والندب للمعلمين فى 20 أغسطس الماضى، فضلًا عن اعتماد مسابقة القيادات الوسطى، التى جرت عن طريق لجنة مشكلة من مديرية التربية والتعليم، حيث تم إعلان أسماء الفائزين بها بعد اعتمادها من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط فى 31 من أغسطس الماضى أيضًا، حتى يتسنى للمنقولين أو المنتدبين سواء كانوا من المعلمين أو القيادات التعليمية بالمدارس والإدارات أن يتسلموا عملهم بأماكنهم الجديدة قبل بدء العام الدراسى الجديد بوقت كاف.

وأشار صلاح فتحى أنه أصدر تعليماته لمديرى الإدارات التعليمية والتوجيهات المختلفة بسرعة الانتهاء من تنفيذ النشرات الصادرة بالنقل والندب لسد العجز مع مراعاة الالتزام بأن يكون النقل والندب لأقرب إدارة تعليمية للمعلم، فضلًا عن متابعة الانضباط المدرسى وذلك بتفعيل الزيارات للمدارس من قبل التوجيهات المختلفة سواء توجيهات المديرية أو التوجيهات التابعة للإدارات التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس بأنواعها بمختلف المراحل التعليمية، سواء صيانة المبنى المدرسى أو الأثاث، موضحًا أن عدد المدارس التى أجريت لها الصيانة هذا العام بلغت 23 مدرسة، 20 منها للتعليم العام و3 مدارس تعليم فنى بتكلفة بلغت 30 مليون ونصف مليون جنيه، كما طالب وكيل الوزارة مديرى الإدارات بمتابعة وصول الكتب المدرسية والمناهج التعليمية لضمان توزيعها على المدارس قبل بدء العام الدراسى.