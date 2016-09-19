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"التعليم العالى" تعلن اليوم نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

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"التعليم العالى" تعلن اليوم نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة "التعليم العالى" تعلن اليوم نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

>كتب وائل ربيعى

أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وطلاب الشهادات الفنية، اليوم الاثنين.

 

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للتنسيق التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، قررت فى اجتماعها مساء أمس الأحد؛ إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب الخاصة بالمرحلة الثالثة من التنسيق والشهادات الفنية اليوم، مؤكدًا أن اللجنة راجعت طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وطلاب الشهادات الفنية.

 

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مسئولى مكتب التنسيق يعكفون على الانتهاء من طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب منذ انتهاء اجتماع اللجنة العليا للتنسيق وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.


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