أسرار حفل الـ Emmy Awards 2016.. تعرفوا إليها هنا!

خلال الساعات القليلة المقبة، ستنطلق الدورة الـ 68 لحفل توزيع جوائز الـ Emmy Awards التي تكرم نجوم عالميين أتحفونا بأعمالهم المصورة. الجميع بإنتظار إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء التي غالباً ما تخطف الأنفاس أكثر من الجوائز نفسها.



هنا بعض الأسرار التي يخبئها حفل الليلة:



نجوم حفظتهم الذاكرة:

المخرج الأمريكي هنري وينكلر Henry Winkler سيكرّم خلال السهرة المخرج المخضرم غاري مارشال Garry Marshall، الذي رحل في شهر يوليو الفائت عن عمر ناهز 81 عاماً. كما سيعيدنا الحفل بالذاكرة إلى نجوم غادرونا بصمت وتركوا أعمالهم في ذاكرتنا مثل: الممثل Gene Wilder، الكوميدي Garry Shandling، الملاكم محمد علي كلاي، والمنتج George Martin. وخلال هذه الفقرة المؤثرة، ستقدم النجمة Tori Kelly عرضاً غنائياً من وحي الأجواء.

العروض على السجادة الحمراء:

لا شك أن إطلالات النجوم على السجادة الحمراء ستتحول إلى حديث الإعلام والجمهور، إلا أن بعض النجمات من المتوقع أن يلفتن الأنظار أكثر من غيرهن. فالنجمة ليدي غاغا Lady Gaga مثلاً سيكون هذا الظهور الأول لها بعد إنفصالها عن خطيبها تايلور كيني Taylor Kinney. أما الممثلة الحامل كيري واشنطن Kerry Washington، فستطل بفستان يظهر بطنها المنتفخ.

نجوم غير مرشحين:

بعض النجوم الذين لم يتم ترشيحهم لنيل جوائز Emmy، سيحضرون الحفل المنتظر الليلة، منهم: كريستين بيل Kristen Bell، جايمس كوردن James Corden، Taraji P. Henson، وماندي مور Mandy Moore.

يشار إلى أن حفل توزيع جوائز Emmy Awards 2016 هذا العام سيقام اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر بمسرح مايكروسوفت Microsoft في لوس أنجلوس Los Angelos، وسيعرض البث المباشر للحفل على شبكة ABC الأمريكية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت غرينتش، فيما ستبدأ التغطية الحية لأحداث السجادة الحمراء بدءاً من التاسعة مساءً، أي قبل انطلاق الحفل بساعتين.

وخلال السهرة، ستقوم النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift ، وعلى غير عادة، بتشجيع حبيبها السابق توم هيدلستون Tom Hiddleston المرشح عن فئة أفضل ممثل عن السلسلة الدرامية "The Night Manager.

جوائز الـ Emmy تعود اليوم... وإليكم تفاصيل الحفل كاملة قبل بدايته