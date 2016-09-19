نجوم الـ Emmy Awards في طريقهم إلى السجادة الحمراء.. وتويتر يغص بالمنتظرين

بدأ العد العكسي لإنطلاق حفل توزيع جوائز الإيميEmmy Awards 2016 بنسخته الـ68.. ومن المفترض أن يبدأ النجوم بالتوافد إلى السجادة الحمراء في مسرح ميكروسوفت Microsoft في لوس أنجلوس، خلال الدقائق المقبلة.

وكالعادة، تضج مواقع التواصل الإجتماعي بالحدث، خصوصاً موقع "تويتر" الذي يشهد في هذه الأثناء كماً هائلاً من التغريدات من جميع أنحاء العالم، حيث أن المعجبين والمعجبات بإنتظارإطلالة نجومهم ونجماتهم المفضلين.

الحفل المنتظر والذي سيقدمه مقدم البرامج الأمريكي جيمي كيميل Jimmy Kimmel سيبدأ فعلياً في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت غرينتش على مسرح مايكروسوفت Microsoft، وسيعرض البث المباشر للحفل على شبكة ABC الأمريكية، فيما ستبدأ التغطية الحية لأحداث السجادة الحمراء بعد قليل.

يذكر أن المنافسة قوية بين الترشيحات، لاسيما في قائمة المسلسلات، حيث تزداد فرص مسلسل "Game of thrones" في الفوز بجائزة أفضل مسلسل بحصوله على 23 ترشيحاً من جوائز إيمي، ثلاثة منها عن فئة أفضل ممثلة مساعدة واثنان عن فئة أفضل ممثل مساعد.

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