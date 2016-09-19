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شركة المياه بالشرقية: قطع المياه قد يمتد للاثنين بسبب أعمال إصلاح

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شركة المياه بالشرقية: قطع المياه قد يمتد للاثنين بسبب أعمال إصلاح شركة المياه بالشرقية: قطع المياه قد يمتد للاثنين بسبب أعمال إصلاح

>الشرقية – إيمان مهنى

قال اللواء أيمن عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إن العمل جار على قدم وساق فى مدينة فاقوس لإصلاح الكسر فى الخطين الرئيسيين ، مما اسفر عن انقطاع المياه عن المدينة منذ صباح السبت.

مضيفا لـ "اليوم السابع" أنه متواجد على رأس مجموعة العمل فى موقع انفجار الخطين ، والمياه ستعود فور انتهاء العمل والذى قد يمتد إلى صباح الاثنين.

موضحا أنهما خطى طرد  رقم 400 و 600 ، وسبب انفجارهما هو زيادة أحمال مرورية بالطريق وضعف الطبقة الأسفلتية فوقهما ، نافيا أن يكون الانفجار ناتجا عن عمل تخريبى. وحول انقطاع المياه قال رئيس مجلس الإدارة أننا قمنا بمد فناطيس مياه للمخابز والمستشفيات والمواطنين لتوفير احتياجاتهم.

تعانى مدينة فاقوس من حالة غضب، بسبب انقطاع المياه المستمر لأكثر من 48 ساعة، والذى قد يمتد لليوم الثالث، بسبب قطع المياه عقب انفجار خط الصرف الصحى، والذى نتج عنه توقف قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى العام عن العمل.

 

 

 

 


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