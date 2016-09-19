موريتانيا تؤكد أمام قمة دول عدم الانحياز أن الإرهاب عائق للتقدم الاقتصادى

قال وزير خارجية موريتانيا، الدكتور إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، يوم الأحد، أمام الدورة السابعة عشر لحركة دول عدم الانحياز المنعقدة بجزيرة ماركونا فى فنزويلا، أن ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والتدخلات الخارجية تقف عائقا فى وجه التقدم الاقتصادي، مطالبا بالتفكير الجاد من أجل أيجاد حل لهذه المشاكل.

ونوه بالدور الذى لعبته مجموعة دول الساحل الخمس التى تضم (موريتانيا ومالى والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) فى القضاء على ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وتطرق إزيد، إلى جهود موريتانيا الإقليمية فى استضافة ما يزيد على ستين ألف لاجئ مالى فى مخيم "أمبرة" قرب الحدود الشرقية ومشاركتها بوحدات أمنية لحفظ السلام فى وسط إفريقيا وساحل العاج وتقديمها لمبادرة ناجحة فى دحر التطرّف العنيف بناءا على مقاربة وطنية متعددة الأبعاد.

ودعا إزيد، إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطينى حقه فى الحرية والسيادة والكرامة اعتمادا على مقاربة عملية بالتنسيق مع المنظمة الدولية تقوم على المبادرة العربية للسلام والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأضاف إن حركة عدم الانحياز تلعب دورا هاما فى سبيل مواكبة التحديات التى تواجه شعوب هذه المنظمة، مبرزا أن هذه القمة ستشكل فرصة ثمينة لتدارس الإنجازات واستخلاص العبر من مسيرتها المنظمة.