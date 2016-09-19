أمير جازان يشيد بتضحيات رجال الأمن البواسل في الحد الجنوبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان صباح أمس بمكتبه بالإمارة، وكلاء الإمارة ومديري الإدارات وموظفي مقام الإمارة لتهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك سائلا الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وفي بداية الاستقبال رفع التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة النجاح المتميز لموسم الحج هذا العام حيث أدى حجاج بيت الله الحرام شعائرهم بكل يسر وسهولة وبمتابعة مستمرة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكافة الجهات الأمنية والقطاعات الحكومية التي ساهمت في خروج الحج بصورة مشرفة أمام العالم الإسلامي والعربي، متمنيا أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان. وقال سموه: نحمد الله سبحانه وتعالى أن سخر لهذه الدولة رجالاً ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الذود عن بلاد الحرمين وعن ذرات ترابه الغالي وعن كل مواطن .

وأشاد أمير جازان بتضحيات رجال الأمن البواسل في الحد الجنوبي حيث وقفوا سدًا منيعًا في وجه كل باغٍ ومعتدٍ يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ومكتسباته.

وأشار إلى أن التنمية لن تتحقق في ظل غياب الأمن والاستقرار فلا تنمية بدون أمن وذلك يتطلب وقفة صادقة مع كافة الجهات الأمنية والالتزام بالنظام والعمل به مبينا بأن أبواب مسؤولي المنطقة مفتوحة أما الجميع وبالإمكان الوصول إليهم في أي وقت.

كما هنأ أبناءه من الطلاب والطالبات بمناسبة العام الدراسي الجديد 1437/1438

كما حث الجامعات والمؤسسات التربوية وأولياء الأمور على الاهتمام بالنشء وتوعيتهم لما فيه خير مستقبلهم ووطنهم ودينهم؛ داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد للجميع.