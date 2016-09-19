اللواء التركي لـ«الرياض»: نواصل التحقيقات في حادثة «خضرية الدمام».. وسنعلنها فور اكتمالها

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي لـ"الرياض"، أن التحقيقات مازالت جارية في الحادث الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بخضرية الدمام يوم أمس الأول وذهب ضحيتها رجلي أمن.

وأضاف اللواء التركي، أنه سيتم الإعلان فور اكتمال التحقيقات في الحادث.

ونشرت وزارة الداخلية أمس صور رجلي الأمن الذين استشهدوا أمس في حادثة إطلاق النار بالدمام خلال أداء عملهم.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" العريف نواف محماس العتيبي استشهد نتيجة تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول وهو يؤدي مهامه بحي الخضرية بمدينة الدمام، وأضافت أن الشهيد الثاني هو رئيس الرقباء موسى علي القبي.

مواطنون: نقف مع قيادتنا الرشيدة.. واستهداف الأمن جريمة كبرى وضرب من الإفساد في الأرض

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد صرح بأنه عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأول تعرضت دورية أمن وهي تؤدي مهامها بحي الخضرية بمدينة الدمام لإطلاق نار من مصدر مجهول ما نتج عنه إصابة طاقمها كلاً من: رئيس الرقباء موسى علي محمد القبي وزميله الجندي نواف محماس ضيف الله العتيبي وانتقالهما إلى رحمة الله تعالى أثناء نقلهما إلى المستشفى، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء.

وباشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية والتحقيق فيها. والله ولي التوفيق.

إلى ذلك، استنكر المواطنين الجريمة الإرهابية المتمثلة في إطلاق النار على الدورية الأمنية مساء أمس الأول التي كان يقومان فيها بواجبهما في الخضرية وسط مدينة الدمام.

وأكدوا وقوف الجميع صفاً واحداً مع القيادة الحكيمة فيما تتخذ من إجراءات رادعة لكل مَنْ تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومواطنيه، وأوضحوا أن الاعتداء على الأنفس البريئة أمر لا يقره الشرع ويتنافى مع مبادئ الدين الحنيف، وأشاروا إلى أن استهداف رجال الأمن جريمة كبرى، مؤكدين في الوقت نفسه ثقتهم في قدرة رجال الأمن على ملاحقة كل مَنْ يعرض أمن وحياة المواطنين للخطر وأن هذه الجريمة ضرب من ضروب الإفساد في الأرض وترويع الآمنين.

الشهيد العريف نواف العتيبي

الشهيد رئيس الرقباء موسى القبي

اللواء منصور التركي