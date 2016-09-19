العيادات السعودية تواصل صرف عبوات الحليب لأبناء السوريين في الزعتري

قدمت صيدلية العيادات التخصصية السعودية الاحتياج الفعلي من الحليب الصحي للرضع من أبناء الأشقاء السوريين ضمن برنامجها الإنساني "نمو بصحة وأمان" خلال الأسبوع 193 من بدء عمل العيادات داخل مخيم الزعتري؛ حيث يتم صرف الحليب بناء على تقييم طبيب الأطفال المختص بتحديد الاحتياج الفعلي من الحليب لكل طفل.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. حامد المفعلاني أن الحملة الوطنية السعودية مازالت مستمرة بتقديم خدماتها الطبية والمكملات الغذائية لأبناء الأشقاء السوريين بناء على تقدير حجم الاحتياج الفعلي للمعززات من خلال اللجان المتخصصة والمعنية بدراسة احتياج الأطفال لمثل هذا النوع من الغذاء والمعني بتوفير أسس البناء السليم للأطفال السوريين القاطنين في مخيم الزعتري.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان من جهته أن برنامج "نمو بصحة وأمان" يُعد من أهم البرامج الصحية التي تطلقها الحملة الوطنية السعودية كونه يستهدف أحد أهم الشرائح في المجتمع وهم الأطفال الرضع لحاجتهم الماسة للاهتمام المضاعف لمقاومة الأجواء الصعبة التي تحيط بهم في بيئة اللجوء.

وقال إن الحملة السعودية ومن خلال مكاتبها المنتشرة في دول الجوار السوري تسعى للاهتمام بالمحاور الإغاثية كافة لتقديم أفضل خدمة إنسانية للشقيق السوري وقد أولت المحور الصحي الرعاية الكبيرة لما له من أهمية بالغة في حياة الإنسان، وهو ما تؤكد عليه وباستمرار توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.