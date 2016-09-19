فيصل بن بندر: الحج ظهر بأفضل صورة ونتمنى ألا يحضر من يعكر صفوه

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - يحفظهم الله- على النجاح الكبير لموسم الحج للعام 1437 هـ، الذي ظهر بأفضل صورة وأعلى درجات التنظيم، مبيناً سموه ان موسم الحج الحالي تميز كثيراً حيث سهلت فيه العديد من الأمور وأوجدت فيه الكثير من المشروعات، سائلاً الله أن يديم النعم والنجاح وأن لا يحضر للحج من يعكر صفوه.

وقال سموه في كلمته خلال استقباله بقصر الحكم أمس منسوبي إمارة منطقة الرياض الذين قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك "دعا الدين الحنيف إلى البعد عن كل ما يعكر صفو الحج فهو في بلد حرام وفي شهر من الأشهر الحٌرم ودعا إلى الدعوة بالأسلوب الحسن والتوجه الصحيح" مشيراً إلى أن المسلمين جميعهم يلهجون بالدعاء والثناء لله عز وجل ثم للقيادة الحكيمة وهذا فخراً للجميع وننظر إليه بكل شكر وتقدير.

وأضاف سموه "إن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يخطط ويرسم لما فيه خير لهذا الوطن ورفعة أبنائه وعزتهم وكرامتهم ووجودهم في المكان اللائق بهم ليعملوا لهذا الدين ثم الوطن"، ونجد أنهم قدموا كل ما في وسعهم، لتحقيق ما يصبوا إليه الوطن.

أبناء المملكة يخدمون الإسلام والمسلمين ورجال أمننا لم يفرقوا بين الحجيج

وامتدح أمير الرياض عطاء رجال الأمن بقوله "لا ننسى رجال أمننا في الحج الذين شرفوا هذه البلاد وهم يؤدون عملهم بكل ارتياح ولاحظنا هذا على وجوههم جميعاً فلهم دور كبير بعد الله سبحانه وتعالى فهم في أعمالهم نكروا ذاتهم ويتعاملون مع الحاج بشكل دقيق وشكل ليس له مثيل في اهتمامهم بكل فرد بدون تفرقة وهذه صور لأبناء الوطن لا يمكن أن ننكرها فرأينا فرحتهم مرسومة على وجوههم وهم يؤدون هذا العمل الكبير والمتعب فلهم الشكر الخاص" مضيفاً سموه "وقد أشاد بهم سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد فهذا هو الإنسان السعودي وهذا هو ابن المملكة العربية السعودية الذي يخدم الإسلام والمسلمين ويعمل على رفعة هذا الوطن".

وأكد سموه على أهمية العمل يداً بيد في كل موقع وشبر في هذه الأرض المباركة المملكة، مشدداً على مسؤولية كل فرد تجاه دينه ووطنه ومليكه.

من جهته أعرب وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه الدائم وتوجيهاته النيره لمنسوبي الإمارة الذي أثمر عن الإنتاجية العالية وبناء العمل المنظم.

حضر الاستقبال المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز.

سموه في صورة جماعية مع منسوبي الإمارة ( عدسة/ نايف الحربي)

سموه يتلقى تهاني وكيل إمارة الرياض

الأمير فيصل بن بندر خلال رعايته حفل معايدة الإمارة

أمير الرياض مشاركاً في الاحتفال المقام بمناسبة العيد