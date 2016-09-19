القضاء يصدر أحكاماً بحق 1349 إرهابياً ينتمون لـ 35 جنسية

صدرت الأحكام القضائية في حق أكثر من 1349 موقوفا أمنيا بداخل سجون المباحث العامة، ولايزال هناك ما يقارب 3966 موقوفا ينظر القضاء والجهات التحقيقية في قضاياهم للبت فيها.

وتباشر المديرية العامة للمباحث أمر أكثر من 5315 موقوفا في قضايا أمنية تمس أمن البلد من أكثر من 35 جنسية عربية وغربية وأفريقية وآسيوية، من بينهم أكثر من 4287 سعوديا و380 يمنيا و177 سوريا، و28 سودانيا، و64 مصريا.

كما استهدف أمن المملكة من بين هؤلاء أربعة إيرانيين، و51 باكستانيا، و19 هنديا، و23 فلسطينيا، وسبعة نازحين وثمانية مجهولي الهوية.

من جهة أخرى، اتفق مساعدو النواب العموم والمدعون العامون بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جعل سجون المباحث العامة في المملكة نموذج مقياس ومثال لجميع التصورات المستقبلية في هذا الميدان على مستوى العالم في مؤسساته العدلية والعقابية.

ويأتي هذا بعد زيارة قام بها المساعدون لسجون المباحث العامة على هامش الاجتماع التاسع لهم الذي عقد بالعاصمة الرياض، والوقوف على ما تقدمه المباحث العامة للنزلاء من برامج إصلاحية وخدمات لا تتواجد في أي سجن مماثل في دول العالم.

وأوضح المساعدون أن ما شاهدوه داخل سجن المباحث ليس تجربة رائدة فحسب بل مفخرة لحاله تسجل بها المملكة السبق والانفراد في تقديم نموذج إبداعي متكامل سيبقى الأصل والمثال والقياس لجميع التصورات المستقبلية في هذا الميدان على مستوى العالم في مؤسساته العدلية والعقابية.

مؤكدين أن المباحث العامة أسست لحاله متقدمة في ميدان الإصلاح والتقويم تراعى فيه جميع الجوانب الإنسانية وهو في حقيقته ملك للإنسانية أجمع يسجل للسعودية السبق في إخراجه بهذه الصورة المتكاملة على أسس علمية حديثة.

والتقى المدعون العامون بالخليج بالمختصين بالإدارة وشاهدوا شرحا مفصلا على ما تقوم به إدارة السجن من أعمال ومن ثم قاموا بجولة داخل السجن شاهدوا الإمكانيات العالية التي أوجدت لأجل نزلائه.

١١ جهة حكومية وقانونية

كما زاروا مكاتب للأجهزة الحكومية الموجودة داخل السجن، إذ يوجد 11 مكتبا للقطاعات الحكومية المختلفة داخل السجن بهدف تقديم الخدمات الاجتماعية للنزلاء وذويهم سواء مباشرة من قبل إدارة السجن أو من جهات حكومية أو أهلية، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام التي تعمل على الرقابة العامة على السجون، وهيئة حقوق الإنسان المتواجدة بشكل يومي وعلى مدار الساعة والتي يحق لها الاطلاع على كافة ملفات النزلاء، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التعليم، والجوازات، والأحوال المدنية، وزارة العدل، البنك الأهلي التجاري، وزارة الخارجية، والرقابة والتحقيق، ووكالة الضمان الاجتماعي ولديهم 15 برنامجا يقدمونه ابتداء من المساعدات الشهرية والمبالغ المقطوعة التي تصل إلى 30 ألفا إلى تسديد اجارات المنازل، وجميع برامج الضمان تقدم عن طريق مكتب الضمان وأصبحت المعاملات سريعة ويتم التعامل مع الأسرة خلال أقل من 25 يوما والمساعدات تصل إلى أسرة الموقوف، وتقديم العديد من الخدمات لأسرة الموقوف كتسديد رسوم القياس وتسديد رسوم الكهرباء والحقيبة المدرسية.

وتتواجد هذه المكاتب للتسهيل على السجين لمتابعة مواضيعه الخاصة ولاستقبال ما لديه من شكاوى إن وجدت.

كما وقف الوفد الخليجي على آلية تجهيز طعام السجناء الذي يتم على مستوى عال من الجودة ويراعى فيه ما يناسب كل سجين من الناحية الصحية، إلى جانب مكاتب استقبال ذوي السجناء أثناء الزيارة وغرف مستقلة لكل سجين لديه زيارة، ومكاتب للاتصال ( هاتف/ إنترنت) لتمكين السجين من الاتصال بذويه وكذلك غرف للخلوة الشرعية في حال طلب السجين ذلك.

المدعون العامون الخليجيون يرشحون سجون المباحث السعودية نموذج قياس للتصورات المستقبلية

وزار الوفد الخليجي أجنحة السجناء والغرف المخصصة لذلك والإمكانيات المتاحة لهم، من صالات الترفيه الرياضي والتشميس المخصصة لكل جناح من أجنحة السجن.

إلى جانب زيارة المستشفى المجهز داخل السجن للنزلاء والذي اشتمل على جميع التخصصات الطبية والتجهيزات الكاملة، والبيت العائلي الذي أوجدته إدارة السجن لتمكين النزيل من استقبال عائلته والجلوس معهم في جو أسري داخل فيلا مخصصة لذلك لمدة تصل إلى 48 ساعة.

دعم لأسرة الموقوف

هذا وتتعاون المديرية العامة للمباحث مع الجهات الخارجية التي ليس لها مكاتب داخل السجن مثل لجنة رعاية أسر السجناء (تراحم)، وتعمل على منح أسر النزلاء الأجانب تأشيرة زيارة واستقدامهم وتوفير التذاكر الدولية والسكن والمواصلات وتمكينهم من الإقامة مدة شهر في المملكة على نفقة الدولة، ويمكنوا من أداء العمرة والزيارة قبل مغادرة البلاد.

إلى جانب ذلك تعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتجديد الهوية الوطنية للنزلاء وإضافة أبنائهم واستقدام زوجاتهم الأجنبيات من الخارج وتصحيح أوضاعهن ومنحهن الإقامة النظامية وإضافة أبنائهم بسجلات آبائهم المدنية وإلحاقهم بالمدارس، وتجديد الإقامات وجوازات السفر للأجانب وعائلاتهم على نفقة الدولة ودفع الرسوم والتأمين الطبي والغرامات، وإضافة أبنائهم واستخراج شهادات الميلاد وتسهيل قبولهم في المدارس.

وتقوم المباحث بمشاركة النزلاء في أفراحهم وأحزانهم وذلك بفتح الزيارة والاتصالات لمدة ثلاثة أيام متتابعة لاستقبال المهنئين أو المعزين ومشاركتهم في برنامج المعايدة وخلافه، وفتح قنوات تواصل متنوعة مع ذوي النزلاء لاستقبال شكواهم وللتعرف على طلباتهم وذلك من خلال نافذة تواصل.

ماذا توفر المباحث للنزلاء؟

غرف النزلاء، يوفر لكل نزيل مكان ملائم للنوم مع مراعاة الخصوصية والسعة المناسبة لعدد النزلاء في كل غرفة.

الإعاشة، تقديم إعاشة مطهية ذات جودة عالية يشرف عليها متخصصون في الإعاشة إضافة إلى مشتريات شخصية بقيمة ١٢٠ ريالا شهريا، كما يتم تقديم وجبات خاصة للمرضى المصابين بالضغط والسكر والسمنة وكذلك وجبات خاصة للصائمين يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع والأيام البيض من كل شهر.

الرعاية الطبية

يوجد مستشفى متكامل يقدم الرعاية الطبية للنزلاء ويضم عيادات متخصصة ومزودة بأجهزة حديثه

التعليم

يسمح للنزلاء بمواصلة تعليمهم العام والجامعي وتسهيل قبولهم في الجامعات بنظام الانتساب ودفع رسوم الدراسة.

الثقافة

يوجد في كل جناح من السجن مكتبة مزودة بالكتب في شتى المجالات والصحف اليومية

الترفيه ومنطقة التشميس

يوجد صالات رياضية متكاملة ومجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية ويكون الخروج لها وفق جدول مرتب بوجود مدربين متخصصين.

مناطق التشميس مجهزة بخدمات ذاتية مثل (المغسلة، البقالة، الاتصال، المكتبة).

الزيارة والخلوة الشرعية

يتاح للنزيل الالتقاء بأسرته في مكان ملائم ومهيأ بخصوصية تامة، كما يتاح للنزيل المتزوج الالتقاء بزوجته في غرف منفصلة وبخصوصية تامة، وكذلك يتاح للنزيل التواصل مع أسرته عن طريق الاتصال الهاتفي الاسبوعي أو الاتصال المرئي عبر نافذة التواصل.

خدمات مميزة

كما قدمت المباحث ثلاثة برامج متميزة كخدمة للنزلاء وهي: البيت العائلي الذي يعد خدمة إنسانية راقية تعزز الترابط الأسري لتحقيق عدة أهداف منها مقاصد الشريعة الإسلامية في إرساء التراحم والتواصل بين النزيل وأسرته ومنحهم عمقا من الشعور النفسي والارتياح العاطفي من خلال احتواء أسرته وخلق حراك إيجابي للتفكير بالمستقبل بعيدا عن جو السجن وتحفيزهم نحو سلوك أفضل.

وخدمة المشتل، من خلال أرض مستصلحة زراعيا تتضمن عدة حقول لزراعة أصناف مختلفة من النباتات والثمار يقوم عليها النزلاء من بذر وغرس بإشراف مهندسين زراعيين وذلك لإعطائهم فسحة من الانطلاق والتفكير في أهمية الحياة من خلال الزرع والغرس.

إلى جانب خدمة الإفراج المؤقت، حيث يتاح للنزيل الذي لا يمثل خطرا على الأمن العام الخروج لعدة أيام بالكفالة في الحالات التالية: حضور زواج أحد ذويه ويعطى مبلغ 10 آلاف ريال نقدا لتقديمها كهدية لقريبه أو قريبته، وفي حال وفاة أحد أقاربه، وحال عقد قرانه وإتمام زواجه وقضاء عدة أيام مع زوجته، إلى جانب الحالات التي تستوجب ذلك بعد توجيه المرجع.

أبواب وقلوب مفتوحة

وتفتح المباحث العامة أبوابها الخمسة في الرياض، وجدة، والدمام، وبريدة وأبها، غير باحثين عن ثناء أو مدح أمام أي جهة أو وسيلة للوقوف بشفافية على كل الخدمات المقدمة، باحثين عن كل ما يرقى بالعمل الوظيفي داخل السجون ويحقق رسالته وأهدافه.

أما النواحي الإجرائية التي تقوم بها المباحث بدءا من لحظة استلام النزيل وخروجه فيتم توثيقها من خلال التأكد من مسوغات الإيقاف (مذكرة توقيف الأمر المستند عليه)، وجرد متعلقاته الشخصية وحفظها بقسم الأمانات، تزويده بملابس جديدة وأدوات النظافة الشخصية، إجراء الكشف الطبي المبدئي عليه، وإبلاغ النزيل بحقوقه وواجباته واللوائح الداخلية وأخذ توقيعه بالعلم عليها، والسماح له بالاتصال بذويه لإبلاغهم بمكان تواجده، مؤكدين على أن لوائح سجون المباحث العامة والأنظمة العدلية تكفل حقوق النزيل من أي انتهاك أو اعتداء أو حرمان داخل مقر إيقافه.

المدعون العامون الخليجيون يتجولون بداخل سجن المباحث

جانب من البيت العائلي

المدعون يقترحون جعل سجون المباحث نموذجاً