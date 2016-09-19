أمن سوهاج يسيطر على اشتباكات بين عائلتين بقرية برديس بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام على الاشتباكات التى كانت قد وقعت مساء اليوم بين عائلتى النحلات وأبوخير بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا والتى نتج عنها وفاة 2 من الطرفين وإصابة 3 انقلبت بهم السيارة أنثاء نقل أحد المصابين.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء محب حمزة نائب المدير للجنوب يفيد بوقوع اشتباكات بين عائلتين بقرية برديس ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقل العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام على رأس قوة مكونه من 4 مجموعات قتالية وتم الفصل بين طرفى المشاجرة والسيطرة على الموقف تماما.

جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.