د.اليوسف: استراتيجية ديوان المظالم 2020 تسعى لبناء أنظمة إلكترونية متطورة

أقام ديوان المظالم ممثلاً بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أمس حفل المعايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك تحت رعاية رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د.خالد بن محمد اليوسف وبحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد وكبار المسؤولين ومنسوبي الديوان من قضاة وموظفين.

وقد ألقى د. اليوسف كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام بأعلى المعايير الذي مكّن حجاج بيت الله من تأدية كافة مناسكهم بيسر وسهولة وكذلك زائري المسجد النبوي الشريف بمتابعة من لدن القيادة المباركة الحكيمة. وأكد الشيخ اليوسف على المهام التي قام بها مجلس القضاء الإداري الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من المنجزات لقضاء ديوان المظالم وذلك خلال الفترة الماضية مما عاد على هذا الجهاز المهم بالفائدة الكبرى بدعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أدام الله توفيقه - تمثل ذلك من خلال إقرار جملة من المشروعات التطورية قضائية وإدارية وإلكترونية في الديوان والتي لمسها منسوبوه من خلال عملهم وأيضاً مراجعوه، مشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد والإخلاص والتفاني هي ركيزة لمنسوبي الديوان من قضاة وموظفين الأمر الذي ساهم في معطيات ذات اعتبار في الوسط القضائي. وأضاف أن ديوان المظالم قام ولا زال كذلك بمهمة النظر في القضاء التجاري في المملكة منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً وأن قُرب فترة سلخ القضاء التجاري للقضاء العام عبر محاكم تجارية مستقلة، مشيداً بالمنتج النفيس الذي قدّمه الديوان للمهتمين بالقضاء التجاري وهي مدونة القضاء التجاري للأعوام ( 1408 ـ 1423هـ) وما يليها من مدونات وما تمثله من ثروة قضائية جديرٌ الافتخار بها، وأساسٍ متينٍ لاكمال منظومة القضاء التجاري بالمملكة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن خطة الديوان في المرحلة المقبلة بعد تدشينه لخطته الاستراتيجية في شهر شوال الماضي، وما وضعته من أهداف خمسة أساسية، تحوي عدداً من المبادرات المستقبلية والتي تجعل الديوان في مرحلة عمل تتوافق مع رؤية الدولة التطويرية، ومن خلالها سيتم بناء أنظمة إلكترونية، واستثمار أمثل للموارد البشرية وبيئة قضائية وشراكات ناجحة مع عدد من الجهات بما يعود بالنفع العام، مؤكداً على أهمية دور اللجنة العليا الإشرافية للخطة الاسترتيجية في تقييم تنفيذ تلك الخطة على كافة ادارات ومحاكم الديوان. وأدان رئيس ديوان المظالم باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان وذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام منسوبي الديوان العمل الإجرامي الذي وقع أول من أمس بمدينة الدمام إثر تعرض إحدى دوريات الأمن لإطلاق نار نتج عنه استشهاد رجلي أمن، سائلاً الله أن يديم على هذا البلد وأهلها الأمن والأمان والسلامة والإسلام، والاستقرار الدائم، وأن يرد الله عن هذه البلاد كيد الكائدين وتدبير الحاسدين.