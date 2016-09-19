رئيس ديوان المظالم يزور المفتي العام

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ود. اليوسف خلال اللقاء

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف أمس سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهنّأ فيها سماحته بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد وأهلها، وأن يحفظ أمنها واستقرارها، وأن يرد كيد الكائدين وتدبير الحاسدين. من جانبه ثمن المفتي زيارة رئيس الديوان له، مشيداً بجهود ديوان المظالم بإرساء العدالة، داعياً له بالتوفيق والسداد.