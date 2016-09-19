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الهزاع يفتتح مشروعات تطويرية بمستشفى الخفجي

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الهزاع يفتتح مشروعات تطويرية بمستشفى الخفجي الهزاع يفتتح مشروعات تطويرية بمستشفى الخفجي

زارت لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة الخفجي المنومين في مستشفى الخفجي العام، بهدف تفقد حالتهم والاطمئنان عليهم وتلمس احتياجاتهم، حيث تقدم أعضاء اللجنة محافظ الخفجي محمد الهزاع. كما افتتح الهزاع خلال الزيارة مشروع تطوير مرافق ومواقف قسم الطوارئ ومبنى قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى. وتستوعب المواقف الجديدة ما لايقل عن ١٠٠ مركبة، حيث تم إنشاء قسمين لمواقف المركبات (أ) و(ب) خاصة لمراجعين الطوارئ بالمستشفى اضافه الى وجود مواقف خاصه لمبنى الغسيل الكلوي والذي يهدف الى تقليل معاناة المرضى وتم وضع مواقف خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم إنشاء بوابة خروج أخرى للطوارئ مخصصة لخروج السيارات، وبالتالي أصبحت البوابة القديمة بوابة دخول فقط والبوابة المنشأة حديثا هي بوابة خروج السيارات من قسم الطوارئ. وذكر مدير المستشفى د. أحمد بن فراس الخالدي أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشروعات قامت بها الوزارة مثل مشروع مبنى الطوارئ الجديد والعناية المركزة ومستودعات الطبي مؤكدا أن ذلك سيساهم في تخفيف الضغط والزحام على المراجعين وزوار المستشفى وأيضا الموظفين وهي امتداد للمشروعات السابقة والمستقبلية لتطوير مرافق المستشفى وتوفير كل ما من شأنه راحة المستفيدين من الخدمات الصحية.

افتتاح مشروع تطوير مرافق ومواقف قسم الطوارئ بالمستشفى

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