أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محافظ خيبر يعزي أسرة الشهيد الرشيدي

Google+ Print

قدم محافظ خيبر بدر بن فيحان بن درويش، واجب العزاء في شهيد الواجب عبدالهادي خضير سميليل الذيابي الرشيدي، 24 عامًا والذي كان يعمل في القوات البرية الملكية، واستشهد أثناء مشاركته زملائه في الحد الجنوبي، مدافعاً عن دينه ووطنه.

ونقل جثمان الشهيد للمدينة المنورة، وأديت عليه الصلاة في الحرم النبوي الشريف، ودفن في البقيع، حيث قدّم المحافظ تعازي القيادة وسمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان الذي وجهه بتقديم واجب العزاء ومواساة ذوي الشهيد الرشيدي. وأكد ناصر فرح الرشيدي ابن عم الشهيد عبدالهادي، بأنه كان يتمنى ويطلب من أقاربه وزملائه الدعاء له بالشهادة، وقبل استشهاده بدقائق أرسل رسالة على برنامج "الواتساب" طالباً الجميع الدعاء له بالشهادة، فكان له ما تمناه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية