محافظ خيبر يعزي أسرة الشهيد الرشيدي

قدم محافظ خيبر بدر بن فيحان بن درويش، واجب العزاء في شهيد الواجب عبدالهادي خضير سميليل الذيابي الرشيدي، 24 عامًا والذي كان يعمل في القوات البرية الملكية، واستشهد أثناء مشاركته زملائه في الحد الجنوبي، مدافعاً عن دينه ووطنه.

ونقل جثمان الشهيد للمدينة المنورة، وأديت عليه الصلاة في الحرم النبوي الشريف، ودفن في البقيع، حيث قدّم المحافظ تعازي القيادة وسمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان الذي وجهه بتقديم واجب العزاء ومواساة ذوي الشهيد الرشيدي. وأكد ناصر فرح الرشيدي ابن عم الشهيد عبدالهادي، بأنه كان يتمنى ويطلب من أقاربه وزملائه الدعاء له بالشهادة، وقبل استشهاده بدقائق أرسل رسالة على برنامج "الواتساب" طالباً الجميع الدعاء له بالشهادة، فكان له ما تمناه.