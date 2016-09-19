«السجون» تستقبل أربعة آلاف نزيل على مقاعد الدراسة

أنهت المديرية العامة للسجون كافة الترتيبات وتقديم التسهيلات اللازمة لاستقبال العام الدراسي، وفق خطة تعليمية تهدف من خلالها السجون إلى تأهيل وتقويم سلوك النزلاء.

وأوضح المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للسجون العميد د. أيوب بن نحيت، أن آخر إحصائية أعدتها المديرية عن أعداد الدارسين بلغ في تعليم الكبار ومحو الأمية رجال ٦٣٤ نزيلاً، والتعليم المتوسط ٩٥٥ نزيلاً، والتعليم الثانوي ١٥٥٨ نزيلاً، أما من جانب النزيلات فبلغ عدد الدارسات في تعليم الكبيرات ومحو الأمية ٤٦ نزيلة، أما ما يخص التعليم الجامعي فبلغ عدد النزلاء الدارسين بالجامعات ما يقارب ١١٨٦ نزيلاً.