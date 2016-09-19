أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«السجون» تستقبل أربعة آلاف نزيل على مقاعد الدراسة

Google+ Print

أنهت المديرية العامة للسجون كافة الترتيبات وتقديم التسهيلات اللازمة لاستقبال العام الدراسي، وفق خطة تعليمية تهدف من خلالها السجون إلى تأهيل وتقويم سلوك النزلاء.

وأوضح المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للسجون العميد د. أيوب بن نحيت، أن آخر إحصائية أعدتها المديرية عن أعداد الدارسين بلغ في تعليم الكبار ومحو الأمية رجال ٦٣٤ نزيلاً، والتعليم المتوسط ٩٥٥ نزيلاً، والتعليم الثانوي ١٥٥٨ نزيلاً، أما من جانب النزيلات فبلغ عدد الدارسات في تعليم الكبيرات ومحو الأمية ٤٦ نزيلة، أما ما يخص التعليم الجامعي فبلغ عدد النزلاء الدارسين بالجامعات ما يقارب ١١٨٦ نزيلاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية