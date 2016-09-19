انتهاء إصلاح جسر أبو القعائد بجازان خلال شهر

قال مدير إدارة الطرق والنقل بجازان محمد بن أحمد الحازمي إن جسر أبو القعائد محل اهتمام الطرق، مبينا أن إحدى الشركات تسلمت طريقة المعالجة والإصلاح، وخلال فترة لاتزيد عن شهر حسب المحاضر والتعهدات مع الشركة سيتم إصلاح جسر أبو القعائد في حال عدم جريان وادي شهدان. وأضاف أننا نتعرف على جميع المواقع ونعمل الحلول الجذرية وبالتنسيق مع من في الوزارة الذين لايألوننا جهدا في المتابعة والتوجيه والدعم. ولايزال تذمر أهالي مركز العالية بجازان متواصل بسبب مرور الشاحنات الكبيرة وسط القرية وتكسير الشوارع والطرقات مما عرقل حركة السير، حيث إن الطرقات غير مهيأة لمرور الشاحنات الكبيرة بعد منعها من المرور فوق جسر أبو القعائد.