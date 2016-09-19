أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

انتهاء إصلاح جسر أبو القعائد بجازان خلال شهر

Google+ Print

قال مدير إدارة الطرق والنقل بجازان محمد بن أحمد الحازمي إن جسر أبو القعائد محل اهتمام الطرق، مبينا أن إحدى الشركات تسلمت طريقة المعالجة والإصلاح، وخلال فترة لاتزيد عن شهر حسب المحاضر والتعهدات مع الشركة سيتم إصلاح جسر أبو القعائد في حال عدم جريان وادي شهدان. وأضاف أننا نتعرف على جميع المواقع ونعمل الحلول الجذرية وبالتنسيق مع من في الوزارة الذين لايألوننا جهدا في المتابعة والتوجيه والدعم. ولايزال تذمر أهالي مركز العالية بجازان متواصل بسبب مرور الشاحنات الكبيرة وسط القرية وتكسير الشوارع والطرقات مما عرقل حركة السير، حيث إن الطرقات غير مهيأة لمرور الشاحنات الكبيرة بعد منعها من المرور فوق جسر أبو القعائد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية