أكاديميون بمؤهل «دكتوراه» يمتنعون عن التعاون مع جامعات رفضت تعيينهم

أبدى عدد من حملة مؤهل الدكتوراه عدم رغبتهم في الاستجابة لطلبات التعاون في تدريس بعض المقررات في بعض الجامعات السعودية؛ رداً على رفض هذه الجامعات توظيفهم كأعضاء هيئة التدريس في تخصصات أكاديمية مختلفة، بعدما وضعت هذه الجامعات شروطاً وصفوها بـ«التعجيزية».

وأكدوا أن هذه الشروط تعسفية تعجيزية هدفها إبعادهم عن محيط العمل الأكاديمي، بحجة أن هذه الشروط لا تنطبق على من قام بوضعها.

وقال د. خالد بن جزاء الحربي: «إن مجموعة من حملة الدكتوراه السعوديين يرون أن إعلانات الجامعات وما أسمته بالتعاون معها للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧ غير مناسب ومجحف بحقهم ويطالبون إما بتعيينهم أو نقلهم على الوظائف الشاغرة ﻷعضاء هيئة التدريس أو مساواتهم بالمتعاقدين" مضيفًا أنه وعلى الرغم من أنّ الجامعات السعودية تنفي وجود وظائف شاغرة، وفي نفس الوقت نجدها ترسل وفودها للخارج للتعاقد أو تجديد عقود المتعاقدين التي تجاوز بعضها الـ15 سنة أو طلب التعاون من الداخل».

وأشار إلى أن «ما أسمته الجامعات السعودية بالتعاون ما هو إلا إجحاف بحق المواطن السعودي المؤهل الحاصل على الدكتوراه من جامعات موصى بها من وزارة التعليم ومعادلة من ذات الوزارة، ولا يقبل أن يكافأ بالتعاون المجحف الذي لا يوجد فيه أي ميزة من ميزات التعاقد»، متسائلاً: «لماذا لا يتمّ الإعلان عن هذه الوظائف لأبناء الوطن من حملة الدكتوراه؟! حيث إنّ تعيينهم سيُسهمُ في تفعيل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وما يساهم في توفير الوظائف لأبناء الوطن وهذا فيه تفعيل لرؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تسعى إلى تخفيض نسبة البطالة في بلادنا». وأشار إلى أن طرح حل التعاون من الجامعات في هذه الفترة لما يخص حملة الدكتوراه ما هو إلا التفاف على تضييق الجهات المختصة بعدم منح تأشيرات العمل للمتعاقدين في الجامعات، وأنّ طلب الجامعات للتعاون معها من حملة الدكتوراه لهو أكبر دليل على وجود حاجة ونقص في أعضاء هيئة التدريس الذي يقابله وجود أكاديميين سعوديين مؤهلين جاهزين للعمل في الجامعات لكنّها تقفُ ضدّهم بشروط تعجيزية غير مبرر لها.