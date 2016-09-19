حجاج قطاع غزة يثنون على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

ثمن عدد من الحجاج الفلسطينيين ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة من ذوي شهداء فلسطين لدى عودتهم إلى قطاع غزة امس، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله - في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ووصف الحجاج في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، الإمكانات التي سخرتها المملكة بالكبيرة وسهلت على الحجاج تأدية مناسك الحج بسهولة وأمن، مثنين على جهود رجال الأمن الذين سهروا على راحة الحجاج وأسهموا في مساعدتهم وتنظيمهم.

وقدم الحاج إيهاب المدهون شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على استضافته لهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة وتمكينهم من أداء فريضة الحج، مشيرًا إلى أن الخدمات التي وفرتها المملكة كانت كبيرة وتفوق التصور، وأن جهودها ورجال أمنها أثبت قدرتها وإمكانيتها على تنظيم الحج وحفظ أمن الحجاج.

بدوره أكد بسام أبو إسماعيل أن الخدمات التي وفرتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام كانت كبيرة، وكان لها الأثر الكبير في تسهيل الحج، داعيًا الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها الحكيمة.