«الشورى» يصوت على مطالبة التجارة بالإسراع في تحديث الأنظمة لتحسين بيئة النشاط التجاري..اليوم

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية 49 التي يعقدها اليوم – في مستهل أعماله بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك - على مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري في المملكة، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار(وزارة التجارة والصناعة سابقاً) للعام المالي 1435 /1436هـ في جلسة سابقة.

وينتظر أن يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435 /1436هـ، حيث أكدت اللجنة في إحدى توصياتها على ضرورة وضع رؤية إستراتيجية لتكون مطارات المملكة في المراتب الأولى عالمياً لتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة. ومن الموضوعات التي يناقشها المجلس في الجلسة 49 تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة والحكومة المكسيكية وتقرير لجنة ادارة الموارد بشأن مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة بنغلاديش. أما في الجلسة العادية الخمسين التي يعقدها مجلس الشورى غداً فيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة للعامين الماليين 1434 /1435هـ-1435 /1436هـ. ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة (العاشرة) من نظام معهد الإدارة العامة.

ويستمع مجلس الشورى في جلسته العادية إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435 /1436هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة.