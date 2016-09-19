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ربة منزل تتهم شخصان باغتصابها وتصويرها عارية بالوادى الجديد

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ربة منزل تتهم شخصان باغتصابها وتصويرها عارية بالوادى الجديد ربة منزل تتهم شخصان باغتصابها وتصويرها عارية بالوادى الجديد

> الوادى الجديد - ماهر أبو نور

حرر موظف بمركز الداخلة بالوادى الجديد محضر بقسم شرطة الداخلة يتهم فيه شخصان باختطاف زوجته واغتصابها تحت تهديد السلاح وتصويرها عارية فى أوضاع مخلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1118 إداري مركز شرطة الداخلة لسنة 2016 وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بقيام موظف بتحرير محضر بقسم شرطة الداخلة يتهم فيه عاطلًا وحلاقًا باختطاف زوجته ربة منزل 39 عامًا، والاعتداء عليها جنسيًا واغتصابها داخل منزل تحت الإنشاء بالقرية بعد تجريدها من ملابسها وتصويرها عارية فى أوضاع مخلة مستخدمين هاتفًا محمولا وبعد ضبطهما أنكر المتهمان الواقعة وتضمن المحضر أقوال شاهد الواقعة ويعمل مزارعًا والذى أيد الواقعة وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة للتحقيق .


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