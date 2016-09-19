شريف عبد الفضيل: ركلة الجزاء؟ بعض الحكام يخافون الأهلي ' غصب عنهم '

يرى شريف عبد الفضيل مدافع الإسماعيلي الحالي والأهلي السابق أن بعض الحكام يخافون من الفريق الأحمر "غصب عنهم" على حد وصفه.

وبدأ عبد الفضيل مسيرته في الإسماعيلي قبل الانتقال للأهلي في 2009 ثم عاد للدراويش بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر مطلع الموسم الجاري.

وقال عبد الفضيل عبر إذاعة ميجا إف إم لبرنامج (كلام في الجون): "ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي لو كانت للإسماعيلي لما حصلنا عليها".

وأضاف "لعبت في الأهلي وأعلم قيمته، وأنا في الإسماعيلي منذ صغري هناك منطقة لا نحصل عليها، يمكنك أن تقول حقه مهدور".

وأتم عبد الفضيل "الأهلي له رهبة عند بعض الحكام ولا أقصد هنا جهاد جريشة فهو حكم كبير وله تقديره، لكن غصب عنك لابد أن تخاف كحكم".

وغادر عبد الفضيل المباراة مع بداية الشوط الثاني وهو الظهور الأول له مع الدراويش.