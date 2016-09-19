البدري يُجيب.. هل السهر والوزن الزائد هما سبب استبعاد صالح جمعة؟

هل السهر والوزن الزائد هما السبب الرئيسي لاستبعاد صالح جمعة من قائمة الإسماعيلي؟ سؤال يُجيب عنه حسام البدري المدير الفني للأهلي.

الأهلي بدأ مشواره في الدوري المصري بالانتصار على الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء في أولى مباريات البدري الرسمية. (طالع التفاصيل)

لقاء افتتاحي شهد استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي بالكامل من مواجهة الإسماعيلي.

وأجاب البدري عن سؤال (هل السهر والوزن الزائد هما سبب استبعاد صالح؟) قائلا: "لا. صالح جمعة لا يسهر. منذ أول يوم لي وهو يلتزم بشكل كبير جدا في التدريبات ولدي رغبة كبيرة في المشاركة".

وأوضح خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد "ولكن الجاهزية البدنية ليست موجودة حتى الآن".

وأضاف "بمجرد أن يصبح صالح جاهزا من الناحية البدنية سيأخذ فرصته في المباريات. الأمور في يده وهو يعلم ذلك وهو ملتزم بشدة".