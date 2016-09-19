البدري يتحدث عن اللعب بثنائي هجومي في الأهلي و ' منافسة ليست محسومة لمعلول '

تحدث حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي عن "تغيير خطة اللعب" ومنافسة الظهير الأيسر وفرص جونيور أجاي وميدو جابر مع الفريق.

الأهلي بدأ مشواره في الدوري المصري بالانتصار على الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء في أولى مباريات البدري الرسمية. (طالع التفاصيل)

لقاء افتتاحي شهد استبعاد صالح جمعة وميدو جابر وجونيور أجاي من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي. (طالع - البدري يتحدث عن سبب استبعاد صالح جمعة)

وقال البدري عن المباراة: "مواجهة الإسماعيلي كانت هامة للغاية في بداية المشوار ونجحنا في تحقيق الانتصار".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد "كان لابد من تحقيق الفوز واكتساب اللاعبين للثقة وهو ما حدث".

وعن تغيير خطة اللعب وإمكانية ظهور ثنائي في خط الهجوم، واصل البدري حديثه قائلا: "من الوارد اللعب بثنائي في خط الهجوم".

وأوضح "من الوارد جدا تغيير في خطة اللعب والتشكيل مع الاعتماد على الخطة الأساسية 4-4-2 ومشتقاتها وهذا هو الأهم".

فرص أجاي وميدو ومنافسة معلول

هل الأمور تم حسمها بالنسبة للظهير الأيسر في الأهلي بتواجد علي معلول؟ هنا يتحدث البدري قائلا: "لا يوجد ما يُسمى بحجز المكان الأساسي في التشكيل".

وأوضح "المنافسة مفتوحة أمام الجميع والكل على مستوى عالي".

وتابع متحدثا عن معلول وحسين السيد وصبري رحيل "في حالة وصولهم جميعا لمستوى عال وقتها سأعتمد على التدوير. والأولوية للأفضل دائما".

وماذا عن فرص أجاي وميدو جابر؟ يُجيب البدري: "ميدو جابر وأجاي سيحصلا على فرصتهما مع الأهلي".

وأردف "أجاي لسا جاهزا في الوقت الحالي ولم نتعرف عليه بالشكل الكامل نظرا لانضمامه متأخرا للمعسكر. كذلك ميدو جابر وعدم وجود انسجام في الوقت الحالي".

إكرامي

وتطرق البدري في حديثه عن عودة شريف إكرامي لحراسة مرمى الأهلي قائلا: "لدي ثقة في الرباعي حراس المرمى. والمشاركة متاحة أمام الجميع".

وأتم "يُعد إكرامي حارسا كبيرا ولابد من مساندة وأمتلك كل الثقة تجاهه".