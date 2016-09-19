مؤمن سليمان بعد الرباعية: الغرور والمبررات ليس لهما مكان في الزمالك

أوضح مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك أنه لن يقبل أن يتملك لاعبيه الغرور بعد الفوز الساحق على الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ووضع الزمالك قدما أو أكثر في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد اكتساح الوداد 4-0 في ذهاب نصف النهائي، قبل مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

وقال مؤمن في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأحد: "لن نتحدث كثيرا في أمر نقصان قائمة الزمالك حتى لا يقول البعض أننا نبحث عن مبررات لسوء الأداء".

وأضاف "لا نفكر في النهائي ونحن أمامنا مباراة إياب نصف النهائي رغم النتيجة الكبيرة"، ولن أسمح بأن يتملك اللاعبين الغرور".

ووعد المدرب الشاب أن فريقه لن يبخل بأي نقطة عرق من أجل تحقيق حلم جماهير الزمالك بالتتويج بالبطولة الإفريقية.