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المنتخب يوضح حقيقة استبعاد غالي نهائيا من الحسابات

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المنتخب يوضح حقيقة استبعاد غالي نهائيا من الحسابات المنتخب يوضح حقيقة استبعاد غالي نهائيا من الحسابات

هل استبعاد حسام غالي أصبح نهائيا من منتخب مصر؟ سؤال يُجيب عنه أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر.

غالي غاب عن الانضمام لمنتخب مصر منذ مباراة نيجيريا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

استبعاد متكرر جعل حسام غالي يوضح لـFilGoal.com في وقت سابق أنه "أفكر في الاعتزال دوليا". (طالع التفاصيل)

فهل حُسم مصير غالي من ؟ يُجيب نبيه قائلا: "لا يوجد ما يُسمى بالاستبعاد النهائي".

وأوضح خلال ظهوره عبر قناة DMC "في منتخب مصر لا يوجد ما يسمى بالاستبعاد النهائي. دائما الباب مفتوح أمام الجميع".

وأضاف "لا للقرارات المطلقة. نحن نختار عناصر وفقا للاحتياج الفني ومن هنا عندما نحتاج إلى أي أحد سنضمه إلى المنتخب".

وواصل "نحدد الأسماء والعناصر التي سنعمل معها، وما سنحتاجه سنضمه إلى المنتخب سواء حسام غالي أو غيره".

وأتم "باب منتخب مصر مفتوح دائما أمام الجميع".

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فيديو اليوم السابع

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