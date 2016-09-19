رسميا - الوداد يعين مدربا جديدا قبل مواجهة الزمالك

أعلن الوداد المغربي مساء الأحد تعيين محمد سهيل كمدير فني مؤقت للفريق قبل أيام من مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع الزمالك قدما أو أكثر في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد اكتساح الوداد 4-0 في ذهاب نصف النهائي، قبل مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

انتصار الزمالك الساحق تسبب في إقالة جون توشاك المدير الفني الويلزي للفريق.

وأفاد الموقع الرسمي للوداد أن اللاعب السابق للفريق والذي حقق رفقته العديد من الألقاب تم تعيينه كمدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

أول مباراة للوداد تحت قيادة سهيل ستكون ضد الزمالك في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

سهيل عمل بالعديد من الأندية المغربية وأيضا بأندية ومنتخبات عربية، بالإضافة لعمله كمحلل رياضي بإحدى القنوات الرياضية.