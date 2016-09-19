مدرب مصر يتحدث عن موقف شيكابالا وكهربا وحفني.. وتجربة جوارديولا

تحدث أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر عن موقف أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود عبد المنعم "كهربا" من الانضمام إلى المنتخب.

شيكابالا تألق وقاد الزمالك رفقة أيمن حفني لاكتساح الوداد الرياضي المغربي برباعية مقابل لاشيء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

كهربا تألق وسجل رباعية وصنع هدفا في ليلة رائعة لاتحاد جدة أمام الوحدة. (طالع التفاصيل)

فهل قد نرى الثلاثي من جديد في منتخب مصر؟ يُجيب نبيه قائلا: "بخصوص شيكابالا فهو ليس جديدا علينا".

وأوضح خلال ظهوره عبر قناة DMC "هو من العناصر التي في حساباتنا دائما فليس هذا الظهور الأول له. وبالتأكيد قد ينضم إلى المنتخب".

وتابع "أيمن حفني؟ هو انضم بالفعل إلى المنتخب في المعسكر السابق ولكنه غادر مصابا بعدما قدم الكشوفات الطبية التي تثبت ذلك".

وواصل "نحن دائما نفترض حسن النية لدى كل اللاعبين".

وماذا عن كهربا؟ يكمل المدرب العام لمنتخب مصر حديثه قائلا: "المحترفون بالكامل في الدوريات المختلفة على رادر المنتخب".

وأردف "يعد كهربا لاعبا مميزا للغاية ويسير بشكل جيد جدا. وإذا طريقة عملنا احتاجت لتواجد كهربا معنا بالتأكيد سينضم إلى المنتخب. لا توجد أزمة مع أي لاعب".

تجربة جوارديولا مع جو هارت

ووجه إبراهيم عبد الجواد سؤالا إلى مدرب منتخب مصر بخصوص (هل قد يستعين المنتخب بتجربة الاعتماد على الأرقام مثل ما حدث من بيب جوارديولا مع جو هارت؟) ليُجيب قائلا: "في المنتخب لا يوجد مساحة وقت كبيرة مثل التي مع جوارديولا في سيتي أو أي فريق".

وأوضح "لدى جوارديولا وقتا طويلا للإعداد ورسم خطط مستقبلية معتمدة على أرقام وخطط مثل ما حدث مع هارت، ولكن ذلك ليس متاحا في المنتخب".

أولى قرارات جوارديولا غير المتوقعة مع مانشستر سيتي جاءت بالاستغناء عن جو هارت وضم كلاوديو برافو نظرا لطريقة لعب الأخير وبناء الهجمة "معتمدا على الأرقام".