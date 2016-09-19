تقرير في الجول - 5 ملامح من انتصار ريال مدريد أمام إسبانيول.. ' اضطراري ولكن '

نجح ريال مدريد في العودة من كتالونيا بثلاث نقاط من أمام فريق إسبانيول بهدفين مقابل لا شىء عن طريق جيمس رودرجيز وكريم بنزيمة.

فوز ريال مدريد في تلك المباراة ضمن له العودة على رأس جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة ولاس بالماس وليخرج بفوزه الرابع على التوالي هذا بالموسم بالدوري الإسباني، (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com أبزر ملامح ظهرت في لقاء ريال مدريد وإسبانيول..

اضطراري ناجح

نجاح ريال مدريد لم يكن فقط بسبب الخروج بثلاث نقاط من أمام أسبانيول ولكنه نجح في تحقيق هذا الفوز في ظل غياب أبرز نجوم الفريق جاريث بيل وكريستيانو رونالدو بسبب إصابة الأول ودور "برد" للثاني.

ليقرر زيدان الاعتماد على أسينسيو وجيمس، الذي شارك كأساسي ونجح في التسجيل.

"دخول كروس كان سبب في تفوق ريال مدريد" - كيكي سانشيز

زيدان أيضا فضل إراحة توني كروس على دكة البدلاء ولكن إصابة كاسميرو جعلت دخول كروس أمرا اضطراريا وقد يكون هذا التغيير هو من أسباب تفوق ريال مدريد اليوم.

تسبب دخول كروس في تحسن الحالة الهجوميه لريال مدريد وبناء الهجمه بشكل أسرع للفريق وذلك وفقا لما أكده مدرب اسبانيول وكان كروس هو أيضا صاحب اللمسة ما قبل هدف رودرجيز.

بدون انتصارات:

مرة أخرى فشل فريق كيكي فلورينس في الخروج بثلاث نقاط ليظل رصيد فريقه بلا أي انتصارات هذا الموسم.

وتعد الخسارة هي الهزيمة الثاني لفريق إسبانيول هذا الموسم بعد الهزيمة أمام إشبيليه وتعتبر مباراة اليوم هي الأولى لفريق كيكي سانشيز هذا الموسم التي يخرج بها دون إحراز أي أهداف وقد يكون ذلك بسبب تألق حارسهم السابق كاسيا.

تألق كاسيا:

على الرغم من تفوق ريال مدريد في المباريات الأربعة الأخيرة ومباراة دوري أبطال أوروبا إلا إن دفاع الفريق الملكي مازال يبدو أضعف وأقل تركيزا من الموسم الماضي وكان مهاجم ليو باتسيتاو على وشك خطف هدفين خلال الشوط الأول من المباراة.

ولكن الفيصل في حفاظ ريال مدريد على شباكه نظيفة هو كيكو كاسيا الذي نجح في التألق أمام فريقه السابق وحرمانه من التعادل والتقدم في الشوط الأول أو تقليص الفارق في الشوط الثاني عن طريق الإكوادوري كايسيدو.

راموس وبوتراجينو:

مباراة اليوم كادت أن تشهد طرد سيرجيو راموس بعد حصوله على إنذار مبكر في المباراة ثم تصديه لتسديده قويه ادعى راموس إنها اصطدمت برأسه ولكن الإعادة أوضحت بأن هناك لمسة يد كادت أن تشهد حصوله على الإنذار الثاني وطرده بالشوط الأول من المباراة.

ولكن بعيدا عن هواية راموس في جمع الإنذارات فمشاركته اليوم جعلته يعادل رقم بوتراجينيو في عدد مرات الظهور مع ريال مدريد في جميع البطولات برصيد 341 مباراه وليصعد للمركز الـ15 في قائمة أكثر اللاعبين مشاركه مع النادي الإسباني.

تبادل بالمراكز:

مباراة إسبانيول شهدت أيضا تبادل في مراكز حراس المرمى بين ريال مدريد وإسبانيول فقبل عامين من مباراة اليوم كان يتواجد كيكو كاسيا في صفوف اسبانيول وكان هو الحارس الأول للفريق الكتالوني وعلى الجانب الأخر كان يتواجد دييجو لوبيز.

وانتهت المباراة وقتها بتقدم ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء عن طريق بيبي ونجح حارس ريال مدريد وقتها دييجو لوبيز في الحفاظ على نظافة شباكه، يذكر أن الثنائي كان زملاء في ريال مدريد كاستيا.

رقم قياسي:

فوز ريال مدريد جعله يصل للانتصار رقم 16 على التوالي له بالدوري الإسباني ليعادل زيدان الرقم القياسي المسجل سابقا بإسم بيب جوارديولا خلال موسم 2010/2011 في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري.

ونجح جوارديولا في الماضي في تخطي الرقم السابق المسجل باسم مدرب ريال مدريد ميجيل مونيز، وسيكون أمام زيدان وفريقه مهمة استعاده هذا الرقم وكسره من خلال مباراة الفريق المقبلة أمام فياريال بالبيرنابيو.