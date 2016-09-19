أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مؤتمر زيدان - عن لقطة راموس المثيرة للجدل و ' سياسة التدوير '

Google+ Print
مؤتمر زيدان - عن لقطة راموس المثيرة للجدل و ' سياسة التدوير ' مؤتمر زيدان - عن لقطة راموس المثيرة للجدل و ' سياسة التدوير '

(إفي): تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن لقطة سيرخيو راموس ولمسة اليد أمام إسبانيول.

ريال مدريد فاز على إسبانيول بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل).

راموس كان على أعتاب الطرد في المباراة لولا حكم المباراة الذي لم يحتسب لمسة يد على اللاعب الذي تلقى بطاقة صفراء في بداية المباراة.

وقال زيدان معلقا عن لمسة اليد: " لم أشاهدها. كنت أعتقد أن الكرة ارتطمت بوجهه".

واعتبر المدرب الفرنسي أن فريقه "استحق الفوز طوال المباراة"، ولكنه اعتبر في نفس الوقت إن إسبانيول "قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول".

وعن إصابة البرازيلي كاسيميرو قال "إنه يعاني من كدمة قوية، سنلعب في غضون يومين وسنقيم غدا إذا ما كانت حالته تحسنت أم لا".

وواصل "لاعبو ريال مدريد يتميزون بالجودة"، مشيرا إلى أنه سيستخدم سياسة التدوير دائما.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي "في نهاية الموسم سنكون خضنا متوسط 60 مباراة وسيجب علينا تبديل اللاعبين".

وفيما يتعلق بالكولومبي خاميس رودريجز والفرنسي كريم بنزيمة وبعد أن سجلا هدفي المباراة صرح "أنا سعيد؛ ليس بسبب الهدفين فقط بل الأداء بشكل عام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع