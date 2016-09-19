مؤتمر زيدان - عن لقطة راموس المثيرة للجدل و ' سياسة التدوير '

(إفي): تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن لقطة سيرخيو راموس ولمسة اليد أمام إسبانيول.

ريال مدريد فاز على إسبانيول بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل).

راموس كان على أعتاب الطرد في المباراة لولا حكم المباراة الذي لم يحتسب لمسة يد على اللاعب الذي تلقى بطاقة صفراء في بداية المباراة.

وقال زيدان معلقا عن لمسة اليد: " لم أشاهدها. كنت أعتقد أن الكرة ارتطمت بوجهه".

واعتبر المدرب الفرنسي أن فريقه "استحق الفوز طوال المباراة"، ولكنه اعتبر في نفس الوقت إن إسبانيول "قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول".

وعن إصابة البرازيلي كاسيميرو قال "إنه يعاني من كدمة قوية، سنلعب في غضون يومين وسنقيم غدا إذا ما كانت حالته تحسنت أم لا".

وواصل "لاعبو ريال مدريد يتميزون بالجودة"، مشيرا إلى أنه سيستخدم سياسة التدوير دائما.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي "في نهاية الموسم سنكون خضنا متوسط 60 مباراة وسيجب علينا تبديل اللاعبين".

وفيما يتعلق بالكولومبي خاميس رودريجز والفرنسي كريم بنزيمة وبعد أن سجلا هدفي المباراة صرح "أنا سعيد؛ ليس بسبب الهدفين فقط بل الأداء بشكل عام".