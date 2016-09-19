تريزيجيه: هدفي مع موسكرون؟ أتدرب دائما على تلك اللقطة

كشف محمود حسن "تريزيجيه" المحترف المصري في صفوف نادي موسكرون البلجيكي تدربه بشكل دائم على لقطة هدفه الأول في الدوري البلجيكي.

تريزيجيه سجل أول أهدافه بقميص موسكرون وأول أهدافه في الدوري البلجيكي بعدما نجح في هز شباك وسترلو. (شاهد الهدف)

وقال تريزيجيه: "سعيد للغاية بتسجيلي أول أهدافي مع موسكرون ومساهمتي في فوز الفريق".

وأضاف في تصريحات عبر قناة DMC "أتدرب دائما على لقطة الهدف وطريقة التسديد في الزاوية البعيدة عقب توغلي من الجانب الأيسر إلى العمق. أتدرب دائما على ذلك".

وواصل "مدرب موسكرون تحدث معي مع بداية انضمامي إلى الفريق وتفاجئ من طلبي التدرب في نفس يوم انضمامي للفريق عقب نهاية رحلة المنتخب الطويلة. ولكنني طلبت ذلك للاندماج سريعا مع عناصر الفريق".

وبخصوص الجهاز الفني لمنتخب مصر، أتم تريزيجيه حديثه قائلا: "التعامل رائع من جميع عناصر المنتخب. من يجتهد يشارك والجهاز يبذل مجهودا كبيرا معنا".