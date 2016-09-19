أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تريزيجيه: هدفي مع موسكرون؟ أتدرب دائما على تلك اللقطة

Google+ Print
تريزيجيه: هدفي مع موسكرون؟ أتدرب دائما على تلك اللقطة تريزيجيه: هدفي مع موسكرون؟ أتدرب دائما على تلك اللقطة

كشف محمود حسن "تريزيجيه" المحترف المصري في صفوف نادي موسكرون البلجيكي تدربه بشكل دائم على لقطة هدفه الأول في الدوري البلجيكي.

تريزيجيه سجل أول أهدافه بقميص موسكرون وأول أهدافه في الدوري البلجيكي بعدما نجح في هز شباك وسترلو. (شاهد الهدف)

وقال تريزيجيه: "سعيد للغاية بتسجيلي أول أهدافي مع موسكرون ومساهمتي في فوز الفريق".

وأضاف في تصريحات عبر قناة DMC "أتدرب دائما على لقطة الهدف وطريقة التسديد في الزاوية البعيدة عقب توغلي من الجانب الأيسر إلى العمق. أتدرب دائما على ذلك".

وواصل "مدرب موسكرون تحدث معي مع بداية انضمامي إلى الفريق وتفاجئ من طلبي التدرب في نفس يوم انضمامي للفريق عقب نهاية رحلة الطويلة. ولكنني طلبت ذلك للاندماج سريعا مع عناصر الفريق".

وبخصوص الجهاز الفني لمنتخب ، أتم تريزيجيه حديثه قائلا: "التعامل رائع من جميع عناصر المنتخب. من يجتهد يشارك والجهاز يبذل مجهودا كبيرا معنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى